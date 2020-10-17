نجران 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسوزعت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، أمس، حقائب على مستفيديها تحوي العصا البيضاء وساعة ناطقة ونظارة بعدسات مكبرة وسماعة جوال وتفسير القرآن بلغة برايل، وذلك ضمن مبادرة "مبصرون".وأرشدت الجمعية المكفوفين إلى طريقة الدخول على الدروس الافتراضية وحل الواجبات في "منصة مدرستي"، وكذلك كيفية استخدام العصا البيضاء والاستفادة من المنصات الإلكترونية التي تقدم الكتب بطريقة برايل، ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.وأوضح مدير الجمعية طارق عبدالله الهمامي، أن المبادرة كانت بالشراكة مع جمعية المكفوفين "رؤية" بالمدينة المنورة التي استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، واستفاد منها المكفوفون وضعاف البصر، داعياً جميع فئات المجتمع لدعم برامج ومشروعات الجمعية.//انتهى//13:08ت م0041