باماكو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسلقي جندي من قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في شمال مالي مصرعه وأصيب آخر بجروح في انفجار لغم على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة كيدال شمال مالي.وذكرت وكالة الأنباء المالية أن الانفجار جاء إثر اصطدام سيارة تابعة لقوة مينوسما بلغم، مشيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدين بشدة هذه الهجمات التي تستهدف بشكل عشوائي أفراد الأمم المتحدة والقوات المالية والدولية وكذلك تستهدف المدنيين الأبرياء.// انتهى //13:13ت م0042