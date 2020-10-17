الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستنطلق مساء اليوم منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط ترقب جماهيري لتصاميم الأطقم الجديدة للأندية الرياضية، تنفيذاً لحملة التعريب التي تبنّتها وزارة الثقافة ضمن مبادرة "عام الخط العربي" بالتعاون مع وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.وستظهر قمصان اللاعبين باللغة العربية وباستخدام خط الثلث الذي يتميز بجمال تكويناته الهندسية.وتتضمن الأطقم الجديدة للأندية تصاميم مبتكرة لكتابة أسماء اللاعبين على قمصانهم خلال مباريات الموسم، وسيرافق ذلك عرض هوية عام الخط العربي على شاشات "LED" المحيطة بالملاعب التي ستقام عليها المباريات.ويأتي "عام الخط العربي" تحت مظلة برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهو من مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي وحفظه وصوْنه، والسعي لنشره بين أفراد المجتمع من خلال أنشطة وفعاليات مبتكرة تُبرز الخط العربي وتعزز حضوره بوصفه وعاءً أصيلاً للثقافة العربية.// انتهى //13:30ت م0043