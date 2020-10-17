الدمام 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1249 جولة رقابية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها رصد 36 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.وقامت الأمانة أمس بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 1395 موقعاً، باستخدام 298811 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت بأعمال رفع 15 طن نفايات، وإزالة 7810 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تتعلق بالخدمات البلدية في المنطقة، التي يتم تلقيها عبر مركز البلاغات (940).// انتهى //13:50ت م0046