الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و (40) جهاز جوال و (10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17,750) سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //14:59ت م0054