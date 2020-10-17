الخرطوم 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًا و200 كيلو غرام، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم ، استفاد منها 3,600 شخص.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.// انتهى //15:00ت م0055