حجة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خِدْماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 193 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 162 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 205 أفراد، وراجع قسم الخِدْمات التمريضية 80 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //15:06ت م0059