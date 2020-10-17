الحديدة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.وراجع العيادات في المدة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الرعاية التكاملية 1.473 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 318 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 41 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 353 فردا، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 354 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 540 فردا.كما أُجري الفحص المخبري لـ 1,271 فردا، وصُرفت الأدوية لـ 3,423 مريضا، وقسم بنك الدم 16 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 997 شخصا، وقسم التحصين 24 فردا، واستقبل قسم التنويم شخصين.// انتهى //15:10ت م0060