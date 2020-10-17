حجة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال المدة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 537 مستفيدا، وقسم الباطنية 256 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 258 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 817 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 78 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدا، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم التغذية العلاجية 58 مستفيدا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 620 شخصا، وصُرفت الأدوية لـ 1.279 فردا، وراجع قسم بنك الدم 3 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 370 شخصا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 695 فردا.// انتهى //15:14ت م0062