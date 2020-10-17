الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج تنفيذ مبادرة " المملكة توحيد ووحدة " بإطلاق 42 كلمة توجيهية بمساجد وجوامع المحافظة، وتستمر الكلمات الدعوية حتى أواخر شهر ربيع الأول للعام الجاري 1442هـ ،وتتطرق الكلمات التي يقدمها نخبة من الدعاة إلى موضوعات متنوعة في السلوك والمعاملات بهدف غرس قيم الانتماء والمواطنة، وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع ضمن رسالة الوزارة وأهدافها العامة .// انتهى //15:15ت م0063