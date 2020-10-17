ثقافي / الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ مبادرة المملكة " توحيد ووحدة " في الأفلاج بـ42 كلمة توجيهية
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج تنفيذ مبادرة " المملكة توحيد ووحدة " بإطلاق 42 كلمة توجيهية بمساجد وجوامع المحافظة، وتستمر الكلمات الدعوية حتى أواخر شهر ربيع الأول للعام الجاري 1442هـ ،
وتتطرق الكلمات التي يقدمها نخبة من الدعاة إلى موضوعات متنوعة في السلوك والمعاملات بهدف غرس قيم الانتماء والمواطنة، وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع ضمن رسالة الوزارة وأهدافها العامة .
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15:15ت م
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