القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، التي تزور القاهرة حاليًا، العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .ووقع الجانبان خلال المُباحثات على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بهدف تطوير العلاقات بين مصر وإسبانيا، كما اتفقا على التشاور والتنسيق إزاء المِلَفّات الإقليمية التي تهم البلدين .وتأتي زيارة الوزيرة الإسبانية إلى القاهرة في إطار جولة شرق أوسطية شملت العاصمة اللبنانية بيروت لبحث العلاقات والتعاون الثنائي، والمِلَفَّاتِ الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا .// انتهى //15:17ت م0065