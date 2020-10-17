عام / فلسطين تسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
رام الله 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 312 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، و241 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ، أنه للمرة الأولى منذ 52 يوما لم تسجل وَفَيَات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس 87.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوَفَيَات 0.8% من مجمل الإصابات.
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