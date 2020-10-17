رام الله 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 312 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، و241 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ، أنه للمرة الأولى منذ 52 يوما لم تسجل وَفَيَات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس 87.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوَفَيَات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:21ت م0066