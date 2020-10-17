الأحساء 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسشارك مركز النخيل والتمور بالأحساء في فعاليات يوم الغذاء العالمي‬ 2020 الذي أقيم خلال المدة من 28 إلى 30 صفر الجاري في مجمع "العرب مول" بمحافظة جدة، وذلك من خلال جناح ضم الكثير من أصناف التمور والمنتجات الغذائية المصنعة من التمور ومشتقاتها في المركز.وأعرب المدير العام للمركز المهندس خالد بن سعد الحسيني سعادته بمشاركة المركز في المعرض، وعلى تكريم المركز من قِبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مؤكدا سعي المركز الدائم لإبراز الجهود العلمية والبحثية للاستفادة منها في مجال النخيل ومن منتجات الصناعات التحويلية الغذائية للتمور .// انتهى //16:12ت م0074