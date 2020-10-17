الدمام 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالتعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية أمس محاضرة عن بُعد بعنوان "كيف تكتب سيناريو"، قدمها الكاتب والمخرج عبدالمحسن المطيري.وتناولت المحاضرة عدة محاور منها: ما هو السيناريو السينمائي، والقصة السينمائية، وكيفية وطريقة كتابة سيناريو الفيلم وتطويره، وهيكلة السيناريو السينمائي، والفرق بين السيناريو السينمائي والتلفزيوني والشخصيات بالقصة، والنهايات المفتوحة والمغلقة، والقوانين والقواعد الفيزيائية في السيناريو السينمائي، والعقدة في السيناريو، إضافة إلى استعراض أهم الكتب التي تساعد على التعليم والتعلم في الكتابة والإخراج السينمائي، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.// انتهى //16:37ت م0075