عام / برنامج الغذاء العالمي : انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعاً في السودان
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
الخرطوم 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة: إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعا في السودان على نحو مقلق، ضاما صوته إلى بقية الوكالات الأممية في الدعوة عالميا لتحسين نظم إنتاج وتوزيع الأغذية التي يتم تناولها .
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها في السودان حميد نورو فى تصريح نشر اليوم : إنه يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر.
وأضاف: إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد - عالم خال من الجوع - ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان -بما في ذلك الحكومة- لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030.
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16:41ت م
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