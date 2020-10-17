عام / الرئيس الغامبي يدعو لإعادة فتح الحدود فوراً
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
بانجول 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
دعا الرئيس الغامبي آدما بارو إلى إعادة الفتح الفوري للحدود في بلاده، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الرئاسة الغامبية في بيان اليوم أن قرار إعادة الفتح اتُّخذ بالتشاور مع السلطات الصحية في غامبيا ، فيما يُنتظَر أن يعاد فتح مطار بانجول الدولي في 31 أكتوبر الحالي، حيث يخضع لبعض أعمال الصيانة ومن المنتظر أن تنتهي هذا الشهر .
وكانت قد أعادت معظم دول أفريقيا فتح حدودها بعد أشهر من الإغلاق من أجل تطويق انتشار جائحة كوفيد - 19، التي تواصل انتشارها في أفريقيا وعالميا.
يذكر أن غامبيا سجلت 3644 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره في شهر مارس الماضي، بينها 118 حالة وفاة.
// انتهى //
16:41ت م
0077