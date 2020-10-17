بيروت 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة من البلدة المذكورة .// انتهى //17:03ت م0078