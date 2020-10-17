جدة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسبرعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندرالخريف تقيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية غدًا حفل توقيع وترسية أربعة عقود مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.وبين أبا الخيل أن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف بشكل أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق إستراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، موضحا أن الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتُنفَّذ عادة من قبل الحكومات، مما يضمن -بمشيئة الله- تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج .//انتهي //17:42ت م0081