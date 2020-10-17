عمّان 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة كونفلان سان أنورين الفرنسية مساء أمس ونتج عنه مقتل أحد الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة الأردن واستنكاره لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف -دون تمييز- الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أكد السفير الفايز في بيان صحفي ضرورة احترام المعتقدات الدينية والابتعاد عن استهدافها أو الإساءة للرموز الدينية ونبذ خطابات الكراهية وإثارة الفتن.// انتهى//17:43ت م0082