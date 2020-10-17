بغداد 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 423524 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 56 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10198 , فيما سُجلت 3329 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 357291 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 56035 حالة , منها 491 حالة في العناية المركزة.// انتهى //18:10ت م0083