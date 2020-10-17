أنجامينا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبى أتنو اليوم برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية دانييل أونا أندو الذي يزور التشاد حالياً.وبحث اللقاء وفق بيان للرئاسة التشادية سُبل تعزيز التنمية المستدامة في التشاد، مشيرًا إلى أن الرئيس التشادي دعا رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية لتحقيق أهداف المجموعة الاقتصادية بدول أفريقيا المركزية والبحث عن طرق سليمة من أجل مواجهة كل التحديات التي تواجه المجموعة .// انتهى //18:31ت م0086