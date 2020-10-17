عمّان 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.//انتهى//18:40ت م0089