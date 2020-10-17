عام / الصحة الجزائرية تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
الجزائر 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 اكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 54203 حالات، في حين سُجلت 5 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1846 حالة، فيما تماثل للشفاء 115 مريضا ، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 37971 حالة .
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19:16ت م
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