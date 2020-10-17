الجزائر 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 اكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار: إن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 54203 حالات، في حين سُجلت 5 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1846 حالة، فيما تماثل للشفاء 115 مريضا ، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 37971 حالة .// انتهى //19:16ت م0091