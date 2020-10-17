تونس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأحصت السلطات الصحية في تونس اليوم أكثر من 600 حالة وفاة بـفيروس " كوفيد - 19" ، فيما تم رصد أكثر من 2000 إصابة بالفيروس في صفوف الأطباء والممرضين.وأوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم أن عدد الوفيات حسب الإحصائيات الجاري تجاوز 600 حالة أي بمعدل 24 حالة وفاة يوميًا ، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في تونس منذ بداية انتشار الوباء إلى 34790 إصابة.وأبرزت بن علية أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين تجاوز بكثير ألفي حالة، مشيرة إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية ظلت فوق 30 % .// انتهى //19:17ت م0093