طرابلس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 اكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركين في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي اليوم : إن صالح اطّلع خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة القبة على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة .وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لشرائح المجتمع كافة.// انتهى //19:24ت م0094