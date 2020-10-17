نيوم 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.// انتهى //19:59ت م0097