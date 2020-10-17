المدينة المنورة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس‏تنفّذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ‎المدينة المنورة ممثلة بإدارة التعليم المستمر غداً، ١٦ برنامجاً ضمن برامج "مراكز الأحياء المتعلمة".وأوضحت إدارة التعليم بالمدينة المنورة أنّ البرامج التي تعقد - عن بعد - على مدى خمسة أسابيع تشمل مجالات التسويق الإلكتروني، وخدمة العملاء، وتصميم المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية، والسكرتارية التنفيذية، وأسرار النجاح في العمل الإداري، والتعلّم الذاتي للغة الإنجليزية، والصحة النفسية السليمة، والإرشاد المهني وتطوير الذات، والتنمُّر الإلكتروني وغيرها من البرامج.وبيّنت أنّ الالتحاق بالبرامج متاح لمن هم فوق 15 سنة إلى 60 سنة من خلال الرابط أو رمز الباركود المتاحة على حسابات الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحدّد الجدول الزمني لكل برنامج.// انتهى //20:21ت م0099