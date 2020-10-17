القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين في كافة المجالات، خاصةً الاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة.من جانبها؛ أكدت وزيرة خارجية إسبانيا عمق أواصر الصداقة والروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلادها للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات، مع الحرص على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر.وأشار المتحدث المصري إلى أن اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال سبل تطوير العلاقات الثنائية، بما فيها الموضوعات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا،كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، والقضية الليبية.//انتهى//20:24ت م0100