الشيحية 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسشارك أكثر من 120 أسرة منتجة بمهرجان رمّان القصيم الرابع بالشيحية الذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية، بعدد من الأكلات الشعبية ومنتجات الرمان والصناعات اليدوية، حيث حرص المهرجان على توفير بيئة واسعة ومهيأة للأسر.وقدّمت الأسر المنتجة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الأسر المنتجة، ولجميع الجهات المنظمة على دعمهم المتواصل وفتح منافذ بيع مناسبة وخلق فرص تسويقية.// انتهى //20:40ت م0103