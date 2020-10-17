القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأدانت مصر إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إنشاء ما يقرب من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُعد مخالفاً للشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار الأممي 2334.وقال إن تلك السياسات الإسرائيلية تُفاقم من غياب الثقة بين الأطراف المعنية، وتقوض من فرص إطلاق حوار بناء مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عما تُمثله من تهديد جدي لحل الدولتين.//انتهى//21:00ت م0105