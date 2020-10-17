جدة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن استقبال 411 مبادرة تقنية قدمتها عدة جهات حكومية وأهلية وفردية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، تعزّز موضوع الملتقى في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".وقدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكره للجهات الحكومية والأهلية وشباب وفتيات المنطقة على تفاعلهم مع شعار الملتقى في دورته الحالية، مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس ماوصل إليه إنسان المنطقة من فكر إبداعي وانطلاقة فاعلة نحو العالم الرقمي، الذي سيكون له أثره الكبير في الانتقال نحو العالم الأول.كما بيّنت أمانة الملتقى أنّ المبادرات الـ 411 التي تلقتها حتى الآن تركّز على الخدمات الرقمية وتعزيز استخدامات الأنظمة الذكية لتحويل مكة لمنظومة رقمية رائدة، وتتنافس هذه المبادرات على فروع جوائز الإبداع الثلاثة، المؤسسية و الفردية ومبادرات المحافظات.وأضافت أنّ المبادرات تحمل أفكاراً إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات، فيما ستخضع جميع المبادرات للمراجعة الشاملة من لجان الملتقى المتخصصة قبل أن تصل إلى مرحلة التحكيم النهائية والإعلان عن النتائج ،ولفتت الأمانة الانتباه إلى أنّ الفرصة لاتزال متاحة أمام مبادرات الأفراد حتى العاشر من ربيع الأول الجاري.وفي شان آخر ومن منطلق تحقيق رؤية ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي", جرى تنظيم 3 دورات افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع جامعات الملك عبدالعزيز وأم القرى وجدة والطائف تحت عناوين "إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة المبادرات الرقمية.وهدفت الدورات التدريبية إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بالإضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، واستفاد منها 5972 مهتمًا بالشأن الرقمي من أبناء وبنات المنطقة.// انتهى //21:18ت م0109