تونس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأعربت تونس اليوم، عن استنكارها الشديد لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.وعبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في رسالة تعاطف وجهها لنظيره الفرنسي جون ايف لودريان، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي، معبرًا عن تضامن تونس مع فرنسا في هذا الظرف الأليم ووقوفها إلى جانبها في مكافحة ظاهرة الإرهاب.// انتهى //21:18ت م0110