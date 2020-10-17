المدينة المنورة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستنفّذ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة غداً, خطتها التشغيلية المتعلقة بتنظيم دخول الزائرين والمصلين إلى الروضة الشريفة للصلاة فيها، والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق التنظيمات المعدّة بهذا الشأن.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنّ خطة الهيئة التي تجري بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، ووزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة، تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة من خلال تمركز الفرق الإسعافية، وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية لتنفيذ مهام التغطية الإسعافية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص درجة حرارة المصلين والزائرين قاصدي المسجد النبوي في المواقع المحددة ضمن الخطة الميدانية.وأفاد السهلي أنه جُهِّزَ أكثر من 200 متطوعاً ومتطوعة للعمل ضمن الخطة بما يتماشى مع الاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه جرى دعم الفرق التطوعية بـ 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق، إضافة إلى القنوات اللاسلكية المخصصة لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي وتسريع تقديم الخدمات الطبية والإسعافية عند الحاجة.// انتهى //21:25ت م0111