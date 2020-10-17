رفحاء 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسينظّم مركز التدريب في مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً, برنامج "الرضا والولاء الوظيفي" عن بعد عبر برنامج "meet"على مدى يومين.ويستهدف البرنامج منسوبي التعليم، كما يتضمّن مفهوم الرضا الوظيفي وخصائصه والفرق بين مفهوم الرضا الوظيفي والالتزام الوظيفي وضغوط العمل، وأسباب الرضا الوظيفي ومستوياته وغيرها.ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة وبرامج مركز التدريب"عن بعد" للتطوير وتنمية المهارات.// انتهى //22:02ت م0112