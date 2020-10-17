عام / أكثر من 2765 مستفيداً من خدمات عيادة "تطمّن" في محافظة طريف
السبت 1442/2/30 هـ الموافق 2020/10/17 م واس
طريف 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
استفاد أكثر من 2765 مراجعاً ومراجعة من خدمات عيادات "تطمّن" في مستشفى طريف العام، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم.
يذكر أنّ عيادات "تطمّن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
// انتهى //
22:09ت م
0113