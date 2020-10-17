طريف 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واساستفاد أكثر من 2765 مراجعاً ومراجعة من خدمات عيادات "تطمّن" في مستشفى طريف العام، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم.يذكر أنّ عيادات "تطمّن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //22:09ت م0113