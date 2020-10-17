القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق الانتاج الحربى على الاتحاد السكندري 2-1 فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع ال33 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الانتاج الحربي إلى 43 نقطة ليحتل المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 39 نقطة في المركز ال11.//انتهى//22:12ت م0114