الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسيقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي (31) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم : رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وسعد القرني، وعبدالعزيز الحريجي، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، ومحمد اليامي، ومحمد الدوسري، وريان حامد، ومهدي البيشي، وخالد دغريري، وعبدالرحمن عبدالقادر، وباسل السيالي، وعوض الناشري، وسالم مقعدي، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وسعد الناصر، وسلطان العنزي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وعيسى الذكرالله، ومحمد مران، وريان البلوشي، وجابر قرادي.ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مساء الغد تدريباته بحصة واحدة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.يُذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، إلى جانب منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //22:26ت م0115