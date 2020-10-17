القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بأسماء النواب المعينين في مجلس الشيوخ المصري، المقرر عقد أولى جلساته غدا.وشمل القرار، 100 عضو منهم 20 امرأة، حيث نص القانون على أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.// انتهى //22:28ت م0117