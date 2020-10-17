رفحاء 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم، مبادرة "سهلنا عليكِ" للكشف المبكِّر والتوعية بسرطان الثدي بحديقة الملك فهد في محافظة رفحاء، ينظِّمها القطاع الصحي بالمحافظة ممثلاً بقسم الأشعة والتصوير الطبقي بمستشفى رفحاء المركزي، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.وتهدف المبادرة التي تستمر خمسة أيام إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكِّر لما له من أهمية لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.وأوضح القطاع الصحي أنه جرى فتح عيادة للفحص السريري، طبيب جراحة، وجهاز فحص الماموجرام، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية، وذلك لتسهيل جميع إجراءات الكشف المبكِّر من الساعة 3 مساءً إلى 10 مساءً مباشرةً ودون حجز مسبق أو عن طريق الحجز من برنامج موعد أو الاتصال على 937 مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //22:29ت م0118