الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم, كأس إمارة المنطقة للإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد أن فازت الفرس "همايم" بالكأس بقيادة الخيال عبدالله العضيب، وتدريب المدرب عبدالله بن مشرف، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل بمدينة الرياض.وهنأ الدكتور البتال الإسطبل الفائز، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به رياضة الفروسية من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، مبيناً أنّ سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حريصان على مشاركة الإمارة في دعم وتنشيط رياضة الفروسية في المنطقة، ونقلها لآفاقٍ أوسع.وأقيم السباق على كأس الإمارة في الشوط الخامس ضمن فعاليات حفل السباق العشرين، على مسافة 1400متر، للأفراس ثلاث سنوات فأكثر، لإنتاج جميع الدرجات، بمشاركة 13 فرساً، واستطاعت الفرس "همايم" أن تقطع الشوط في زمن وقدره دقيقة وخمسة وعشرون ثانية، لتحقق بذلك الكأس، بعد منافسة حامية في الأمتار الأخيرة من السباق.// انتهى //22:32ت م0119