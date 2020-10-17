الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الشباب على نظيره فريق أبها بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.وسجل هدف فوز الشباب ماخيتي ديوب في الدقيقة 28.وكان فريق الشباب أنهى منافسات الموسم الماضي برصيد 43 نقطة محتلًا المركز السابع.بينما أنهى فريق أبها منافسات الموسم الماضي محتلًا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.// انتهى //22:32ت م0120