ياوندي 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسقتلت جماعة بوكوحرام الإرهابية ثلاثة قرويين، واختطفت خمسة أطفال في أقصى شمال الكاميرون.وأوضح رئيس بلدية مايو موسكوتا، بوكار مجوة اليوم، أن جماعة بوكو حرام صعدت من الهجمات المميتة ضد قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون وكذلك في المناطق المتاخمة للدول الثلاث المجاورة ، نيجيريا والنيجر وتشاد.يذكر أن جماعة بوكوحرام قتلت أكثر من 36000 شخص، واضطر 3 ملايين إلى الفرار من منازلهم ، وفقًا للأمم المتحدة.// انتهى //23:11ت م0122