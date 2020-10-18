الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واستغلب الوحدة على القادسية ٢-١ اليوم في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم القادسية عن طريق لاعبه حسن العمري عند الدقيقة ٣١ ، وعادل للوحدة لاعبه ديمتري من ركلة جزاء عند الدقيقة ٨٩ ، وسجل أحمد عبده هدف الفوز للوحدة عند الدقيقة ٩٥ ليحصد الفريق أول ٣ نقاط له في المسابقة ، فيما بقي رصيد القادسية خاليا من النقاط.// انتهى //03:04ت م0135