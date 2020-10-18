رياضي / الوحدة يتغلب على القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
تغلب الوحدة على القادسية ٢-١ اليوم في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم القادسية عن طريق لاعبه حسن العمري عند الدقيقة ٣١ ، وعادل للوحدة لاعبه ديمتري من ركلة جزاء عند الدقيقة ٨٩ ، وسجل أحمد عبده هدف الفوز للوحدة عند الدقيقة ٩٥ ليحصد الفريق أول ٣ نقاط له في المسابقة ، فيما بقي رصيد القادسية خاليا من النقاط.
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