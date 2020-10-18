القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.وتقدّمت مصر - في بيان للخارجية المصرية اليوم - بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدة وقوفها مع فرنسا في هذا الظرف الأليم، والتضامن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.//انتهى//03:14ت م0136