القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة، لافتة النظر إلى خروج 68 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى اليوم 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و 6109 حالات وفاة.//انتهى//03:31ت م0137