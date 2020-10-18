برازيليا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت إنها سجلت 24062 إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و224362 إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقا لبيانات الوزارة. والوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:01ت م0139