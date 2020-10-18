المدينة المنورة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .//انتهى//04:39ت م0140