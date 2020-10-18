عام / الأرصاد تصدر تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
المدينة المنورة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح وارتفاع الأمواج وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .
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