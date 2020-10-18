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الأحد 1442/3/1 هـ الموافق 2020/10/18 م واس
الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: معالجة تحديات الشباب في طليعة أولويات عمل «G20»
القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
ولي العهد وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة «كورونا»
أمير المدينة يستعرض مع وزير الحج خطة زيارة المسجد النبوي
أمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية
ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية لمجموعة GF-TADs
829 حالة حرجة وارتفاع أعداد المتعافين
الوهيبي: التعليم عن بُعد لن يستثني أحداً
المملكة تدين عملية الطعن الإرهابية بإحدى ضواحي باريس
رابطة العالم الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الأليم في كونفلان الفرنسية: جريمة مروعة لا تُمثل سوى النزعة الإرهابية الشريرة لفاعلها
ختام فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم
إشادة بجهود الدولة في تنوع خيارات التعليم
تدشين حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي في حوطة سدير
إسبانيا.. البوابة الجديدة لإرهاب الدوحة
الحصار المالي الإسرائيلي ينهك الفلسطينيين
«الحشد الشعبي» يحرق مقراً للأكراد
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