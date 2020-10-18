الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: معالجة تحديات الشباب في طليعة أولويات عمل «G20»القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلالولي العهد وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة «كورونا»أمير المدينة يستعرض مع وزير الحج خطة زيارة المسجد النبويأمير عسير يوجه بمشاركة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلديةترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية لمجموعة GF-TADs829 حالة حرجة وارتفاع أعداد المتعافينالوهيبي: التعليم عن بُعد لن يستثني أحداًالمملكة تدين عملية الطعن الإرهابية بإحدى ضواحي باريسرابطة العالم الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الأليم في كونفلان الفرنسية: جريمة مروعة لا تُمثل سوى النزعة الإرهابية الشريرة لفاعلهاختام فعاليات المؤتمر الدولي لتقويم التعليمإشادة بجهود الدولة في تنوع خيارات التعليمتدشين حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي في حوطة سديرإسبانيا.. البوابة الجديدة لإرهاب الدوحةالحصار المالي الإسرائيلي ينهك الفلسطينيين«الحشد الشعبي» يحرق مقراً للأكراد// يتبع //06:01ت م0003