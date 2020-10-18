وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نحو عالم أفضل ) : منذ أن تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين أعلنت عن التزامها بمواصلة ما أثمرت عنه قمة أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.وتابعت : ورغم اجتياح جائحة كورونا المستجد للعالم وما أصابه من آثارها وتداعياتها إلا أن المملكة واصلت جهودها في تحمل مسؤوليتها الرئاسية كاملة واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في التصدي للأزمة ودفع الاقتصاد العالمي للتعافي.وأكملت : وقد تمكنت المملكة من تنظيم وإدارة كافة الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل التي تجاوزت مائة اجتماع افتراضيا لتصبح مخرجاتها مع ما تم الاتفاق عليه في القمة الاستثنائية أمام القمة التي ستعقد في موعدها المحدد الشهر القادم.وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلالها وتعزيز المتانة على المدى الطويل وتعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.// يتبع //06:01ت م0006