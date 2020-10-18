إسلام آباد 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء مساعي باكستان لشطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ فاتف ـ ونجاحها في تطبيق معظم شروط المجموعة فيما يخص تجفيف منابع تمويل التنظيمات المسلحة.واهتمت بنفي التقارير التي تحدثت عن تورط القوات الخاصة الباكستانية إلى جانب الجيش الأذربيجاني في الصراع المستمر ضد أرمينيا .وسلطت الضوء على عودة انتشار فيروس كورونا في مناطق مختلفة من باكستان، ضمن الموجة الثانية للوباء، حيث شهدت البلاد زيارة بنسبة 2% في الإصابات اليومية بالوباء هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.في الشأن الداخلي اهتمت بتصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي استنكر انتقادات زعماء أحزاب المعارضة للمؤسسات الوطنية ضمن احتجاجاتها ضد موجة الغلاء المعيشي في باكستان.و تناقلت أمنيا أنباء مقتل جندي وإصابة ثلاثة بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .وتابعت في الشأن الإقليمي الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية، وتطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وتوصل أذربيجان وأرمينيا إلى هدنة إنسانية جديدة لتجنب التعرض للمناطق المأهولة بالسكان خلال الاشتباكات المسلحة.وعرجت إلى تطبيق معظم الدول الأوروبية إجراءات صارمة للتصدي للموجة الثانية لوباء كورونا.كما اهتمت في الشأن الدولي بفوز رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن بغالبية ساحقة في الانتخابات التي جرت أمس في بلادها .// انتهى //08:38ت م0013